Antoine Dupont : Après Iris Mittenaere, il a une liaison avec une joueuse de tennis !

Amadou Diawara

Ancien candidat récurrent de l'émission Danse avec les Stars, Anthony Colette a participé à la dernière saison des Traitres. Interrogé après la victoire d'Adil Rami, l'ex d'Iris Mittenaere - qui vit désormais une idylle avec Antoine Dupont - a avoué qu'il était toujours en contact avec Alizé Cornet, tenniswoman professionnelle.

Anthony Colette était un personnage récurrent de Danse avec les Stars ces dernières années. D'ailleurs, le jeune homme de 30 ans a même été en couple avec Iris Mittenaere, que ce soit dans l'émission ou dans la vie. Aujourd'hui, Anthony Colette et la Miss France et Univers 2016 ne sont plus ensemble, mais ils ne sont pas célibataires pour autant. D'une part, le danseur professionnel vit est tombé amoureux de Giulia Caillaud, ancienne maquilleuse de DALS. D'autre part, Iris Mittenaere est en pleine idylle avec Antoine Dupont, star du XV de France.

Anthony Colette est l'ex d'Iris Mittenaere

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Anthony Colette ne faisait pas partie du casting. Snobé par TF1, l'ex d'Iris Mittenaere est passé chez M6, participant à la dernière édition des Traitres. Après la victoire d'Adil Rami, Anthony Colette a révélé qu'il avait toujours des relations étroites avec certains participants, notamment avec la tenniswoman professionnelle Alizé Cornet.

«Je parle toujours à Alizé Cornet»

« Sur le tournage des Traîtres, vous avez rencontré 19 nouvelles personnes dans un environnement de mensonge. Avez-vous réussi à repartir avec des amis ? C'est très particulier. J'ai rencontré tous ces gens et, au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'avais démarré des relations amicales basées sur le mensonge. Et lorsque ça s'est terminé, je me suis demandé si ce qu'on m'avait dit depuis le début était vrai ou faux. J'ai psychoté et je ne savais plus quoi penser. Mais tout va mieux ! J'ai Sophie Tapie au téléphone au moins une fois par semaine, je parle toujours à Alizé Cornet, Rose THR, j'ai récemment vu Nicolas Lacroix qui était de passage sur Paris, j'ai croisé Adil Rami plusieurs fois, tout va mieux », a reconnu Anthony Colette lors d'un entretien accordé à Télé-Loisirs.