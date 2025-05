Après Antoine Dupont, c’est au tour de Romain Ntamack ?

Axel Cornic

C’est une fin de saison compliquée pour le Stade Toulousain, qui après avoir perdu Antoine Dupont doit également gérer Romain Ntamack. Ce dernier est en délicatesse avec son genou et pour ne rien arranger, il a été victime d’une commotion cérébrale lors du choc face au RCT de samedi dernier (16-50).

Décidément, rien ne va à Toulouse. La liste des blessés se fait toujours plus longue pour les Champions de France en titre, qui ont déjà perdu Antoine Dupont et Peato Mauvaka sur deux graves blessures au genou. A l’infirmerie on trouve également Thomas Ramos ainsi que Blair Kinghorn, mais le nouvel arrivé est surtout Romain Ntamack, qui a quitté ses coéquipiers après une vingtaine de minutes de jeu lors de la dernière journée du Top 14.

« Je pense qu'on va partir sur une bonne quinzaine de jours de repos »

Sur un placage à deux, l’ouvreur international a tapé sa tête avec celle de son coéquipier François Cros et a donc du sortir dans le cadre du protocole pour commotion cérébrale. Le Stade Toulousain a gagné, mais désormais tout le monde se demande quand il pourra revenir sur les terrains. « Il va suivre le programme habituel dans ce genre de cas. On va voir tout cela avec le docteur mais c'est un minimum de douze jours » a expliqué Laurent Thuéry, entraîneur de la défense toulousaine. « Il y a également une semaine de vacances ensuite (celle de la finale de Champions Cup, NDLR), donc je pense qu'on va partir sur une bonne quinzaine de jours de repos pour lui ».

Pourquoi prendre un risque ?

On ne va donc pas le voir pour la réception du Racing 92 le 17 mai prochain et il pourrait donc revenir vers le 27, avec la possibilité de disputer la rencontre face au LOU de la 25e et avant-dernière journée du Top 14. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Car le Stade Toulousain a assuré sa place en demi-finale après sa large victoire sur Toulon et risquer Romain Ntamack ne serait pas un choix très intéressant, surtout vu l’état actuel de l’infirmerie. Ainsi, Ugo Mola pourrait bien lui offrir des vacances prolongées et le mettre au repos jusqu’à la demi-finale qui aura lieu au stade Vélodrome, le week-end du 20 juin. Il ne faut en effet pas oublier qu’outre sa commotion, il doit également composer avec quelques problèmes au genou qui vont le pousser à se faire opérer lors de l’intersaison.