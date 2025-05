Antoine Dupont : Iris Mittenaere annonce «sa plus belle histoire d’amour»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, Antoine Dupont a été aperçu au côté d'Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers. Très complices, les deux tourtereaux n'ont pas encore officialisé leur belle romance. Par contre, l'influenceuse de 32 ans a annoncé sur les réseaux sociaux ce qui était «sa plus belle histoire d’amour».

Antoine Dupont et Iris Mittenaere entretiennent le mystère sur leur couple. Aperçus très complices dans un restaurant il y a quelques semaines, les deux évitent de se montrer ensemble sur les réseaux sociaux. Pour éviter d’attirer la lumière et les soupçons ? Parce qu’ils ne sont qu’amis ? Les rumeurs sont nombreuses autour de ces deux célébrités. Paris-Match assure pourtant que Dupont est en couple avec l’ancienne Miss France et Miss Univers, mais aucun n’a encore confirmé cette information.

Mittenaere très présente sur les réseaux sociaux

Quoi qu’il en soit, chacun vaque à ses occupations. Actuellement éloigné des terrains en raison d’une grave blessure au genou, Dupont se consacre à d’autres activités. Récemment, il vient d’ouvrir un restaurant avec son frère près de son village natale et devrait prochainement rouvrir les portes de sa guinguette à Toulouse. Quant à Mittenaere, elle poursuit son travail d’influenceuse sur les réseaux sociaux. Suivie par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, la jeune femme de 32 ans enchaîne les collaborations commerciales pour gagner sa vie. Récemment, elle a fait la promotion d’une marque : Vital Proteins.

« Pas d’embrouille que du bonheur »

« La plus belle histoire d’amour, digne des plus grandes comédies romantiques. On le sait l’amour rend beau, mais avec Vital Proteins, c’est un fait ! Il améliore l’élasticité de la peau, la lisse et la raffermit, réduit les signes de fatigue… Il s’agit de l’intérieur des cheveux jusqu’au bout des ongles. Et toi tu es prête à vivre ta plus belle histoire d’amour ? Pas d’embrouille que du bonheur » a-t-elle lâché sur le réseau social ce dimanche soir.