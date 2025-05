Surprise, Antoine Dupont menacé à Toulouse !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Dupont est attendu à Toulouse le 1er juin prochain, non pas pour reprendre le fil de sa carrière sportive interrompu en raison d’une blessure au genou, mais pour relancer sa guinguette. Associé à Lucas Cestan, Jules Baupin et Cyril Baille, le joueur va relancer cet été « La Pétanque des Copains». Mais dans la ville rose, le joueur du Stade Toulousain aura de la concurrence.

« La Pétanque des Copains » va faire son grand retour à Toulouse. A partir du 1er juin, la guinguette d’Antoine Dupont et de ses trois amis Lucas Cestan, Jules Baupin et Cyril Baille va rouvrir ses portes sur l’esplanade Alain-Savary. « Notre guinguette va ouvrir à partir du dimanche 1er juin 2025 et le restera jusqu’au 7 septembre. Le concept reste le même : on va proposer des bons produits dans une ambiance bon enfant. On ne veut surtout pas être une guinguette attrape-touristes ! La Pétanque des Copains est à notre image, c’est une guinguette sans prise de tête !» a confié Lucas Cestan lors d’un entretien accordé à Actu Toulouse.

Une nouvelle guinguette débarque à Toulouse

Mais les trois amis auront de la concurrence puisqu’une autre guinguette est apparue dans la ville rose. Ouverte depuis le début du mois de mai, « La Porte des Caraïbes » accueille les clients dans le nord de la Ville, dans l’avenue Fondeyre. Pieds dans le sable, cocktail exotique, vous l’avez compris, les Caraïbes sont au cœur de cette guinguette éphémère, qui fermera en novembre prochain. D’ici là, ses créateurs espèrent rassembler le plus de monde au son des platines.

La formule est présentée

« On a triplé la surface. On a uniquement investi la terrasse. Tout se passe dehors » a confié l’un des patrons Makeda Laurenvil à Actu Toulouse. Il souhaite tirer de ses origines haïtiennes certaines saveurs, encore peu connues des Toulousains. « On aura du riz djon djon à base de champignons noirs d’Haïti qu’on retrouve un peu partout maintenant. Et on aura la banane pesée, un met typique d’Haïti et des Antilles » a déclaré le gérant. Suffisant pour mettre à mal Antoine Dupont ?