Antoine Dupont, le phénomène prend un coup !

Axel Cornic

Véritable prodige, Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, voire même l’un des meilleurs de toute l’histoire du rugby. Mais pour Will Genia, international australien passé notamment par le Stade Français, il y a un demi de mêlée qui surpasse le capitaine du XV de France.

C’est l’une des plus grandes fiertés tricolores. En France on a la Tour Eiffel, une gastronomie cinq étoiles, mais également Antoine Dupont. Le monstre de Castelnau-Magnoac nous est envié par la planète entière et pas mal d’équipes donneraient tout pour avoir un joueur comme lui. Et sa popularité n’a fait que grimper avec le titre glané lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’été dernier.

« Dupont est un monstre physique, mais... »

Pourtant, il ne semble pas faire l’unanimité ! Invité du podcast For the Love of Rugby aux côtés de l’Anglais Ben Youngs, Will Genia a en effet annoncé préférer Jamison Gibson-Park à Antoine Dupont. « Pour moi, c’est le meilleur demi de mêlée du monde, et de loin. Oui, vraiment. Dupont est un monstre physique, il n’y a jamais eu un joueur comme lui, il est incroyablement doué. Mais mes demis de mêlée préférés, ce sont ceux qui allient finesse, vista et sens du jeu : des profils comme toi, Aaron Smith, Fourie du Preez… » a confié le demi de mêlée australien.

« Gibson-Park, c’est mon style de N.9 »

« Je ne suis pas en train de dire que Dupont ne sait pas faire ça. Pas du tout. Mais quand je regarde Gibson-Park jouer, je retrouve cette aisance, cette fluidité, cette capacité à organiser et accélérer le jeu » a analysé celui dont le passage au Stade Français n’est pas vraiment resté dans les mémoires. « Il prend toujours la bonne décision, il a une vision incroyable, il est décisif et précis. Pour moi, c’est le facteur X de l’Irlande (…) Ce n’est pas pour manquer de respect à Dupont, qui reste un phénomène et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais Gibson-Park, c’est mon style de N.9. Pour moi, c’est le meilleur demi de mêlée du monde aujourd’hui »