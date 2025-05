Retour d’Antoine Dupont : L’annonce que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Antoine Dupont et Anthony Jelonch, l'étroite relation remonte à leur formation commune au sport-étude. Cette proximité a perduré même après le passage chez les professionnels tant en clubs qu’en sélection nationale. Un temps colocataires, les deux joueurs du XV de France et du Stade toulousain se sont retrouvés pour un spot publicitaire. De quoi combler la star du rugby français.

Tous deux de la génération 96, Antoine Dupont et Anthony Jelonch sont tout bonnement inséparables depuis plusieurs années à présent. Dès le sport-études à Auch, les deux rugbymen ont noué une relation étroite sur et en dehors du terrain. Et pour cause, ils étaient en colocation pendant leur formation. S’en sont suivies des expériences communes au Castres Olympique au milieu des années 2010 puis avec des premières sélections au XV de France et des retrouvailles au Stade toulousain au moment de la signature de Jelonch en 2021.

Antoine Dupont et Anthony Jelonch inséparables

Star incontestée du rugby français et médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en rugby à 7, Antoine Dupont est aux abonnés absents au Stadium depuis deux mois. La faute à une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit survenue au moment d’un déblayage rugueux en sortie de ruck face à l’Irlande le 8 mars dernier pendant le tournoi des 6 nations (42-27). Depuis, Antoine Dupont a ouvert un restaurant familial avec son frère Clément nommé Chez Jean dans le domaine de Bartas, propriété du clan Dupont à Castelnau-Magnoac.

«Le retour de la coloc», l’annonce d’Antoine Dupont sur Instagram… pour Skip !

En outre, Antoine Dupont a beaucoup fait parler de lui dans la presse en raison de son présumé nouveau couple avec Iris Mittenaere, Miss France et Univers 2016. Toutefois, le demi de mêlée du Stade toulousain a retrouvé son ex-colocataire en la personne d’Anthony Jelonch dans le cadre d’un spot publicitaire pour les capsules tout-en-1 de Skip, marque de lessive. Sur son compte Instagram, Dupont a publié plusieurs photos du tournage de la publicité en inscrivant en légende : « Le retour de la coloc » avec un emoji de cœur. Les retrouvailles avec Anthony Jelonch qui comptent beaucoup pour Dupont.