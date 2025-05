Fabien Galthié rejoint Antoine Dupont à Toulouse !

Axel Cornic

Depuis sa prise de fonction en 2019, Fabien Galthié a travaillé main dans la main avec les clubs de Top 14, qui de leur côté ont accepté de libérer régulièrement les internationaux pour les stages du XV de France. Et une nouvelle rencontre est prévue pour la fin du mois de mai, puisque le sélectionneur rencontrera le staff du Stade Toulousain.

Après avoir remporté le 6 Nations 2025, le XV de France va disputer un match amical inédit contre l’Angleterre, le 21 juin, sans les finalistes du Top 14. Ce sera ensuite le départ vers la Nouvelle-Zélande, ou se déroulera au mois de juillet la traditionnelle tournée estivale avec trois test-matchs contre les All Blacks (5, 12 et 19 juillet). Mais avant ça, Fabien Galthié et son staff seront dans le sud-ouest de la France...

Galthié et son staff avec le Stade Toulousain

Pour trois jours, du 27 au 29 mai prochains, le staff du XV de France sera en effet à Toulouse pour un stage avec le Stade Toulousain, équipe de Romain Ntamack et d’Antoine Dupont. Ce dernier ne sera pas de la partie, puisqu’il s’est gravement blessé au genou et sera absent au moins jusqu’à l’automne prochain, mais il sera sans aucun doute présent pour rencontrer Galthié. Ce sera quelques jours avant la réception du LOU pour l’avant-dernière journée de la phase régulière du Top 14, mais les Toulousains ne sont pas vraiment sous pression puisqu’ils sont assurés d’être directement qualifiés pour les demi-finales.

« On a fait ça à Pau avant la tournée de novembre et à Toulon avant le Tournoi »

Ce déplacement n’est pas une surprise, puisque Fabien Galthié en avait déjà parlé en janvier dernier. « On a fait ça à Pau avant la tournée de novembre et à Toulon avant le Tournoi » a expliqué le sélectionneur du XV de France, au micro de RMC Sport. « En gros la semaine se passe comme ça : en arrivant on fait un long débriefing sur la compétition passée. Puis on travaille sur la méthodologie de notre entraînement. Le club nous met à disposition 42 joueurs, avec leur équipe Espoir et on va tester les modules d’entraînement. Ça dure une demi-journée, avec vidéo. Ensuite on passe une autre demi-journée avec le staff, où on présente les données qu’on a étudiées, comme si on les affrontait et la stratégie qu’on appliquerait ».