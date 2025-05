Romain Ntamack : La célébrité qui le rend dingue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Taulier du Stade toulousain à l’instar d’Antoine Dupont, Romain Ntamack a profité d’un échange avec L’Équipe publié le jour de son anniversaire afin d’évoquer ses goûts musicaux et ce qui a rythmé sa vie jusqu’à présent. L’oeuvre d’Hans Zimmer fait partie intégrante du quotidien de celui qui n’est pas capable de vivre sans fond musical chez lui. Et pour le quotidien sportif, Ntamack lui a déclaré sa flamme.

Cadre du Stade toulousain et du XV de France, Romain Ntamack a baigné dans l’univers du rugby depuis sa plus tendre enfance. Son père Émile était lui aussi un arrière, ailier et centre des deux équipes en question. « Milou » comme il était surnommé a profité de la jeunesse de son fils pour lui inculquer une culture hip-hop avec Eminem notamment comme il dévoilé par l’actuel centre de la formation toulousaine.

«Hans Zimmer ? Je trouve ça incroyable»

En interview pour L’Equipe, Romain Ntamack a partagé ses inspirations musicales avec du rap tel qu’Eminem, Nekfeu et Damso, mais pas seulement. Féru de septième art et de films de science-fiction, Ntamack avoue être un fan absolu d’Hans Zimmer, célèbre compositeur de musique de films comme Interstellar de Christopher Nolan (2014).

« Je pense que ça, c’est ce que j’écoute le plus en ce moment. J’aime bien les films américains de science-fiction, mais tu vois là « Interstellar », je pense que ça fait partie de mon top 3 de films. Au-delà du film, c’est la musique qui a été faite pour ce film. Je trouve ça incroyable. L’année dernière je suis allé voir « The World of Hans Zimmer » au Zénith de Toulouse. L’orchestre est incroyable. J’ai fait écouter les instruments à mon fils donc je les mets souvent à la maison ».

«Je le regardais avec ma mère. Même si elle l’avait vu dix fois, elle pleurait à chaque fois»

Mais ce n’est pas tout. Pendant ladite entrevue avec le quotidien sportif, Romain Ntamack s’est également attardé sur la signification du film Gladiator de Ridley Scott (2000) et de la bande-originale d’Hans Zimmer pour lui, mais aussi pour sa mère toujours aussi émue au visionnage du film.

« J’ai grandi en regardant ce film, j’ai dû le voir des dizaines de fois. A chaque fois, je le regardais avec ma mère. Même si elle l’avait vu dix fois, elle pleurait à chaque fois. C’est vrai que Hans Zimmer, je suis vraiment un fan de ce qu’il fait, des chansons de films qu’il fait, les musiques, les mélodies, je trouve ça magnifique ».