Antoine Dupont en Nouvelle-Zélande, l’annonce que personne n’attendait

Axel Cornic

La saison d’Antoine Dupont s’est terminée le 8 mars dernier, sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin. Le capitaine du XV de France s’est gravement blessé au genou et ne sera donc de retour qu’à l’automne prochain, avec son club du Stade Toulousain qui multiplie les options pour oublier son absence.

Si la victoire au 6 Nations 2025 a ravi les supporters du XV de France, la blessure d’Antoine Dupont a été le gros point noir de l’hiver. Le demi de mêlée survolait la planète rugby depuis plus d’un an, mais a été stoppé dans sa lancée par une rupture des ligaments croisés du genou. On ne le reverra donc qu’à l’automne prochain dans le meilleur des cas, avec Fabien Galthié qui ira donc en Nouvelle-Zélande sans lui.

Le nouveau Dupont trouvé en Nouvelle-Zélande ?

Même sans cette blessure, Dupont aurait eu très peu de chances de participer à cette tournée estivale. Son club du Stade Toulousain va en effet participer aux phases finales du Top 14 et depuis sa prise de pouvoir en 2019, Fabien Galthié n’a que très peu fait appel à ses cadres à cette période de l’année. Mais si le capitaine du XV de France ne sera pas là, on pourrait bien voir un nouvel espoir que l’on annonce déjà comme son potentiel successeur.

« À part lui et Antoine Dupont, personne n'est pas capable de faire ça »

Dans un entretien accordé au podcast The Breakdown, Justin Marshall a en effet comparé Antoine Dupont à Kyle Preston, jeune demi de mêlée des Crusaders qui pourrait faire son trou chez les All Blacks cet été. « Il est intelligent, il connaît très bien ses points forts et il est très, très habile pour pouvoir frapper le coup de pied du pied gauche et du pied droit. À part lui et Antoine Dupont, personne n'est pas capable de faire ça » a confié la légende néo-zélandaise. « Il peut frapper des deux pieds, mais il ne se contente pas de botter le ballon. Lorsqu'il le fait, il le frappe au bon moment et le frappe pour essayer de le récupérer et mettre l'adversaire sous pression ».