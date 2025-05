Antoine Dupont avec Léon Marchand, la surprise est totale !

Axel Cornic

Après avoir quasiment tout gagné à XV, Antoine Dupont a pris la décision surprenante de se mettre au 7 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le pari a été une réussite totale, puisqu’il est devenu l’une des grandes stars de l’été avec Léon Marchand ou encore Teddy Riner, en remportant le premier titre olympique de l’histoire du rugby français.

Si certains ne connaissaient pas encore le phénomène, ils l’ont découvert aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Considéré comme l’un des meilleurs rugbymen de la planète, Antoine Dupont a définitivement rejoint la galaxie des grandes stars du sport international avec son succès olympique. Il est désormais l’une des personnalités les plus suivis en France et à l’étranger, avec d’ailleurs de plus en plus de projets qui lui sont proposés bien loin des frontières du rugby.

Antoine Dupont est partout

On l’a notamment vu poser comme mannequin pour certaines marques, mais également pour ses engagements dans des causes importantes. Cela a été le cas en juin 2024, lorsqu’il a fait la Une du magazine Têtu, trimestriel qui défend la cause LGBT. « Même si le rugby peut être vu comme macho, on est très ouverts d’esprit, et aujourd’hui je pense qu’on est tous capables d’accepter les orientations sexuelles des uns et des autres. Alors il faut vraiment le répéter, communiquer dessus, pour que chacun se sente définitivement à l’aise » avait notamment déclaré Antoine Dupont.

Il sera dans Le Petit Robert 2026

Preuve que le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain est devenu une partie intégrante de la vie de tous les Français, il fera bientôt son apparition dans un manuel très connu. Antoine Dupont figurera en effet dans l’édition 2026 de Le Petit Robert, mais il ne sera pas la seule personnalité concernée. On retrouvera également le nageur Léon Marchand, quadruple médaillé d’or aux JO de Paris 2024, le dessinateur Luz, le chef Thierry Marx ou encore le chanteur Henri Dès.