De Zerbi sur le départ : La fuite qui va ravir l’OM !

Axel Cornic

L’avenir de Roberto De Zerbi fait beaucoup parler en ce moment, avec un possible départ qui est évoqué par la presse française comme étrangère. En Italie, on parle notamment de l’actuel coach de l’Olympique de Marseille du côté de l’AS Roma, où Claudio Ranieri va laisser sa place à la fin de la saison.

Après une saison plus que réussie, qui s’est terminée sur une qualification pour la Ligue des Champions, l’OM n’est pas vraiment rassuré. Car déjà les premières rumeurs fusent autour de l’avenir de Roberto De Zerbi, qui pourrait quitter son poste moins d’un an après son arrivée. Et il ne manquerait pas d’options, puisque plusieurs places très importantes pourraient se libérer en Serie A.

De Zerbi à la Roma ? C’est le cas dans son club formateur de l’AC Milan, mais également à l’Atalanta et surtout à l’AS Roma. Pour cette dernière piste, De Zerbi est cité comme l’un des potentiel successeur de Claudio Ranieri, avec un projet très intéressant qui pourrait lui être proposé. Toutefois, ce mardi TMW nous apprend que du côté du club romain on a laissé entendre que l’actuel coach pourrait rester en prenant un peu de hauteur et laisser le banc à un certain Daniele De Rossi, qui ferait son retour.