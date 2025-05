Transfert à l’OM : Riolo balance le nom d’un attaquant !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM devrait vivre un mercato estival assez agité et cherchera logiquement à se renforcer à toutes les lignes afin d'être compétitif en Ligue des Champions. Lundi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a suggéré aux dirigeants phocéens de se pencher sérieusement sur un attaquant qui évolue en Ligue 1.

Benatia et l'OM ambitieux pour le mercato

Interrogé lundi sur RMC Sport, Medhi Benatia a affiché ses ambitions pour le recrutement : « S’il y a de belles opportunités, on va les tenter. Le but c’est de ramener des joueurs compatibles avec notre philo de jeu, cette ville, ce club. On voit parfois que des joueurs ne sont pas faits pour Marseille. (…) On va bosser, on va renforcer cette équipe parce qu’on en a besoin », a confié le directeur sportif de l'OM. Mais quel profil aller dénicher en attaque ?