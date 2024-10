Mercato - ASSE : «Incroyable», il hallucine après son transfert !

Arnaud De Kanel

Premier joueur néo-zélandais à défendre les couleurs de l'ASSE, Ben Old a connu son premier grand moment de joie à Geoffroy Guichard samedi lors du succès 3-1 de son nouveau club face à l'AJ Auxerre. L'attaquant a été impressionné par l'ambiance du Chaudron.

L'ASSE a retrouvé des couleurs avant la trêve. En s'imposant trois buts à un devant son public, le club du Forez est assuré d'être en dehors de la zone rouge à l'issue de cette 7ème journée de Ligue 1. Titularisé pour cette rencontre, Ben Old, arrivé cet été, a été époustouflé par la ferveur stéphanoise.

«L'ambiance était extraordinaire»

« C'est incroyable, je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie. Je suis donc très reconnaissant d'avoir pu vivre ça et heureux d'avoir gagné ce match pour nos supporters. L'ambiance était extraordinaire », a déclaré Ben Old pour les médias de l'ASSE. Il est bien évidemment satisfait de cette victoire.

«C'est une expérience dont je me souviendrai toujours»

« C'est un sentiment incroyable pour nous tous et particulièrement pour moi, de pouvoir gagner devant un public si nombreux. C'est une expérience dont je me souviendrai toujours. Je suis donc très heureux que nous ayons pu gagner et très heureux de pouvoir le partager avec les supporters », a ajouté le Néo-Zélandais.