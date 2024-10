Mercato : L'ASSE jubile avec cette recrue

Arnaud De Kanel

L'ASSE a renforcé son secteur offensif lors du mercato estival avec, notamment, le recrutement de Zuriko Davitashvili. L'attaquant géorgien s'est illustré samedi face à Auxerre en inscrivant un triplé retentissant. Une performance qui a bien évidemment été saluée par Olivier Dall'Oglio.

L'ASSE a glané 3 points qui valent très cher. Samedi après-midi, les Verts ont battu l'AJ Auxerre, l'un de leur concurrent direct au maintien, grâce à un triplé de Zuriko Davitashvili. Arrivé cet été en provenance des Girondins de Bordeaux, l'attaquant géorgien a frappé un grand coup après des débuts mitigés sous le maillot stéphanois. Olivier Dall'Oglio est content de son joueur et il le voit encore aller plus haut s'il gomme ses défauts.

«On peut dire qu’il a fait un match plein»

« Zuriko a été grand ce soir, il a été fort, il aurait pu être encore plus fort puisqu’il a eu pas mal d’occasions. J’ai vu des attaquants qui ont percuté avec Old sur les ailes et puis Sissoko qui a pu permettre à tout le monde d’avoir de l’espace. Ils ont bougé, ils ont été solides, Zuriko a été récompensé de son travail, on peut dire qu’il a fait un match plein », a déclaré l'entraineur de l'ASSE en conférence de presse. Dall'Oglio ne doute pas de l'apport de sa recrue.

«Il a une marge de progression encore énorme»

« Je pense que ça peut être un déclic pour lui, on avait vu pendant les amicaux certaines choses qu’on avait plus vu après. Il a cette capacité à percuter et à finir les occasions. Il a une grosse frappe, il doit devenir un joueur complet capable d’attaquer et de défendre. Il a une marge de progression encore énorme notamment sur la dernière passe. On le connait, il était dangereux à Bordeaux, son début de saison a été moyen mais c’est un garçon qui peut nous amener beaucoup », a ajouté le coach des Verts. L'ASSE est assurée de ne pas passer la trêve dans la zone rouge grâce à ce succès.