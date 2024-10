L'ASSE annonce une «mission difficile» après le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré un recrutement très actif cet été, l'ASSE peine à enchaîner les victoires. Après six journées, le club stéphanois n'a récolté que quatre points et va devoir batailler pour retrouver la première partie du classement. Pour Olivier Dall'Oglio, la mission maintien est possible, à condition d'éviter les trous d'air cette saison.

Olivier Dall’Oglio n’a plus le droit à l’erreur. Le technicien doit à tout prix l’emporter face à l’AJ Auxerre. Une affiche qui rappelle de mauvais souvenirs à l’ASSE, battus aux tirs au but, en 2022, par cette même équipe lors des barrages d'accession en Ligue 1.

Dall'Oglio annonce la couleur

Cette fois-ci, l’ASSE ne joue pas sa place en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio si. Une nouvelle défaite pourrait fragiliser la position du technicien. Mais présent en conférence de presse ce vendredi, le coach n’a pas évoqué son avenir. Ses pensées sont dirigées vers le prochain match et les objectifs du club, dont le principal est le maintien dans l’élite.

« La mission est difficile »

« On a un effectif qui est nouveau, qui manque aujourd’hui d’expérience mais il faut qu’on aille vite, qu’on bosse. On sait qu’il y a une marge de progression et il faut aller la chercher rapidement. Je travaille sur ce groupe-là, la mission est difficile mais réalisable » a confié Dall’Oglio dans des propos rapportés par But Football Club.