Mercato : Le PSG a dit non pour ce joueur !

Cet été, le mercato du PSG n'a pas été très animé. Seuls quatre joueurs sont arrivés : Matvey Safonov, Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. Concernant les gardiens, la concurrence risque d'être très forte cette année, puisque les trois gardiens sont tous candidats à être titulaire. Et le PSG a même retenu son jeune gardien, Arnau Tenas.

Le PSG et les gardiens de buts, c'est souvent toute une histoire. Durant un temps, Salvatore Sirigu gardait les cages parisiennes, avant d'être détrôné par Kevin Trapp. Puis Keylor Navas est arrivé et fut l'un des rares à faire l'unanimité au sein du PSG. Depuis, Gianluigi Donnarumma bénéficie de la confiance de ses entraîneurs mais son statut pourrait rapidement changer.

Tenas, futur grand gardien ?

Formé au FC Barcelone, Arnau Tenas est arrivé au PSG la saison dernière et avait joué six matchs. Le tout récent champion olympique de football avec l'Espagne est considéré comme un grand espoir au poste de gardien de but et le PSG s'en doute.

Le PSG a retenu Tenas

Les performances d'Arnau Tenas avec l'équipe olympique d'Espagne ne sont pas passées inaperçues en Europe puisque selon L'Equipe, le PSG aurait reçu plusieurs offres de prêt pour son gardien de 23 ans. Offres refusées par le club de la capitale, qui compte bel et bien sur son jeune gardien pour faire vivre la concurrence à ce poste.