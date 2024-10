En galère, l'ASSE peut compter sur un atout essentiel

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Remontée en Ligue 1 cette saison, l’ASSE connaît un début d’exercice 2024-2025 très compliqué. Giflée à Nice (8-0) il y a quasiment deux semaines, la formation d’Olivier Dall’Oglio doit se relever. Le coach stéphanois, présent en conférence de presse ce jeudi, a expliqué à quel point le public de Geoffroy-Guichard était important pour la suite.

L’ASSE doit se ressaisir. Avant-dernier de Ligue 1 avec quatre petits points au compteur, le club stéphanois est déjà en danger. Après un match nul encourageant sur la pelouse du FC Nantes la semaine dernière (2-2), la formation d’Olivier Dall’Oglio a pu s’entraîner sur la pelouse de Geoffroy-Guichard afin de préparer au mieux la réception d’Auxerre ce samedi (17h).

L’ASSE s’est entraînée à Geoffroy-Guichard

« À un moment donné, on a besoin de repères. On ne peut pas aller à Geoffroy tout le temps, sinon on irait à chaque fois qu’on joue à domicile. Mais c’est intéressant d’y aller de temps en temps. Déjà, la pelouse c’est un caviar, ça donne vraiment envie. Les joueurs aiment bien aller à Geoffroy travailler. Et puis après, c’est vrai que pour les coups de pied arrêtés ou les phases tactiques, c’est utile de prendre des repères sur ce terrain. Mais on ne peut pas y aller tout le temps », a expliqué l’entraîneur des Verts en conférence de presse à ce sujet ce jeudi.

« Nous avons vraiment besoin de tous nos atouts »

« Ça change pas mal de choses. C’est sûr que l’ambiance n’est pas la même », poursuit Olivier Dall’Oglio à propos de l’antre de l’ASSE. « Ça résonne différemment, c’est beaucoup plus fort et il y a plus d’énergie. On l’a vu lors du premier match contre Le Havre ici, ça n’est pas pareil. Nous avons vraiment besoin de tous nos atouts, et nos supporters en sont un essentiel. Pour moi c’est du positif, clairement. Je pense qu’on a eu jusqu’à présent des supporters qui nous ont poussés. D’ailleurs, on peut rendre hommage à ceux qui étaient à Nantes. Même menés 2-0, ils continuaient à chanter, ils étaient là. C’est intéressant. Du moment où l’équipe donne, eux donnent derrière, donc on peut être rassuré là-dessus ».