ASSE : «On a eu honte», il déballe tout après le fiasco !

Vendredi dernier, l’ASSE subissait une immense gifle sur la pelouse de l’OGC Nice (8-0), qui a visiblement laissé des traces chez les hommes d’Olivier Dall’Oglio. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Nantes dimanche (17h), Pierre Ekwah est revenu sur cette véritable catastrophe pour les siens.

L’ASSE doit vite se ressaisir. Remonté dans l’élite en fin de saison dernière, le club du Forez connaît des débuts très compliqués en Ligue 1. La semaine dernière, la formation d’Olivier Dall’Oglio a totalement sombré sur la pelouse de l’OGC Nice (8-0), et va tenter de laver cet affront dimanche à la Beaujoire face au FC Nantes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Pierre Ekwah est revenu sur ce fiasco.

« Dès qu’on sort du terrain, c’est la honte qui nous frappe directement »

« Ce n’est pas seulement en regardant les images, mais en étant sur le terrain. Dès qu’on sort du terrain, c’est la honte qui nous frappe directement. Avec un tel score, on ne peut pas sortir heureux. Celui qui serait heureux n’est pas un compétiteur. Ici, nous sommes tous des compétiteurs, et nous savons ce que nous représentons. Donc, c’est sûr que nous avions honte, et les supporters aussi avaient honte. Revoir les buts ? Bien sûr, ça fait mal », a concédé le milieu de terrain dans des propos rapportés par Peuple Vert.

« Il faut accepter la douleur »

« Ce n’est jamais agréable, surtout quand on revoit les huit buts rentrer dans les filets. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile, mais il faut le faire. Dans des situations comme celle-là, c’est ce qu’il faut faire. Il faut accepter la douleur, que ce soit en regardant la vidéo, en analysant les buts, ou en ayant des conversations sincères avec soi-même et se remettre en question. On essaie d’introduire beaucoup plus de communication, car c’est ce qui nous a manqué. On adonc ajouté beaucoup plus de communication dans notre jeu, à l’entraînement, et même entre nous, en se disant les choses en face, sans retenue », conclut le joueur de 22 ans.