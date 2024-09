Catastrophe, l’ASSE perd un attaquant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de saison, l'ASSE n'est pas verni par les blessures. L'infirmerie stéphanoise ne cesse de se remplir et Olivier Dall'Oglio a annoncé une mauvais nouvelle. Le coach des Verts a effectivement annoncé une rechute pour Ibrahima Wadji qui devrait être éloigné des terrains plusieurs semaines.

De retour en Ligue 1 avec un tout nouveau projet grâce au rachat du club par Kilmer Sports, l'ASSE nourrissait quelques ambitions dans l'élite. Mais tout ne se passe pas comme prévu puisque les Verts sont avant-derniers et viennent de subir une humiliation à Nice (0-8). Et comme si cela ne suffisait pas, Olivier Dall'Oglio annonce la rechute d'Ibrahima Wadji.

Wadji rechute !

« On a un petit problème avec Wadji qui a dû s'arrêter cette semaine, c'est musculaire. On va continuer les soins, ça va durer plusieurs semaines. C'est triste pour lui, il enchaine blessure sur blessure. Wadji, c'est un sprinteur, il sollicite beaucoup ses muscles et en ce moment ça ne répond pas », lâche l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse, avant d'annoncer une autre mauvaise nouvelle.

Cornud aussi connaît une grosse blessure

« Concernant Pierre Cornud, touché à l’ischio, ça prendra plusieurs semaines. C'est une blessure importante, on part sur une absence de plusieurs semaines. Il a besoin de récupérer, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est la cuisse, au niveau de l'ischio il a fait une mauvaise réception, le muscle a protégé le genou en fait », ajoute Olivier Dall'Oglio.