Un malaise éclate à l’ASSE !

Dernier rempart de l'ASSE, Gautier Larsonneur symbolise les difficultés de son équipe, pire défense de Ligue 1. Le portier n'est pas au mieux et les critiques pleuvent sur sa tête. En interne, les doutes sont nombreux au sujet de son comportement et de son niveau de jeu. Le recrutement d'un gardien pourrait être érigé en priorité lors du prochain mercato d'hiver.

L'ASSE peine à lancer sa saison. L'euphorie de la remontée semble bien loin pour la formation entraînée par Olivier Dall'Oglio, qui s'appuie sur des cadres déjà présents dans le groupe la saison dernière à commencer par Gautier Larsonneur. Sauf que le portier stéphanois peine à retrouver son niveau. Pis, il commencerait à agacer en interne selon Antoine Chirat.

Larsonneur dans la tourmente ?

« On n’a pas le Larsonneur de l’année dernière. L’efficacité des attaquants de Ligue 1 n’est pas la même que celle des attaquants de Ligue 2. C’est aussi pour ça qu’il est plus en difficulté. On ne le sent pas comme l’année dernière. Je ne sais pas ce qu’il y a pu y avoir en interne. Je ne sais pas comment ça a pu se passer cet été. Je pense qu’il a eu un été un petit peu mouvementé en interne. Peut-être qu’on lui a fait ressentir que potentiellement, il y a quelqu’un qui pourrait arriver à prendre sa place. Ce n’est pas le Larsonneur conquérant de la dernière leader qu’on avait. De là à le mettre en flop, c’est difficile parce qu’il n’a pas non plus été accompagné de la meilleure des manières » a confié le journaliste de Onze Mondial lors du Sainté Night Club.

Larsonneur bientôt remplacé ?

A en croire le journaliste, il n'est pas impossible de voir un gardien débarquer en janvier prochain. « Il n’était pas forcément aidé par sa défense. C’est pour ça que j’attendrai quelques rencontres pour voir comment ça évolue dans la saison. De par son passif avec ODO, voir si ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais » a-t-il confié.