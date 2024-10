Luis Enrique : Les premiers doutes apparaissent au PSG ?

Alexis Brunet

Alors qu’il était pour le moment invaincu depuis le début de la saison, le PSG a concédé sa première défaite sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions. Une contre-performance qui a fait naître certains doutes au sujet de Luis Enrique. Certains Parisiens s’interrogent par exemple sur des choix du coach espagnol, et dans l’entourage du club, on souligne également le manque de personnalité de l’équipe.

Le bilan du PSG en Ligue des champions est pour le moment mitigé. En deux rencontres, le club de la capitale a signé une victoire et une défaite, mais dans le jeu, Paris a montré bien des difficultés. Les joueurs de Luis Enrique ont eu toutes les peines du monde à venir à bout de Gérone (1-0) lors de la première journée et ils sont tombés sur bien plus forts qu’eux contre Arsenal (défaite 2-0), lors de la deuxième journée.

Des joueurs s’interrogent sur certains choix tactiques de Luis Enrique

Face à Arsenal, Luis Enrique n’a pas réussi à trouver la solution. Selon RMC Sport, ce match a fait ressortir des doutes du vestiaire envers l’entraîneur du PSG. Certains joueurs ne comprendraient par exemple pas certains plans de jeu. Dans l’entourage du club, on pointe également un manque de personnalité de l’équipe parisienne.

Luis Enrique a toujours le soutien de son vestiaire

Toutefois, malgré certains doutes et interrogations, l’autorité de Luis Enrique ne serait pas discutée dans le vestiaire du PSG. Le coach parisien aurait toujours le contrôle sur son groupe. Reste à voir combien de temps cela va-t-il durer...