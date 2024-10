PSG : Dembélé se révolte contre Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé aurait pu rendre de précieux services au PSG lors de la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal (2-0). Mais l'ailier tricolore a été mis à l'écart par Luis Enrique. Selon certaines sources, le joueur aurait tenu à tête son entraîneur après la rencontre de championnat face à Rennes vendredi soir.

Luis Enrique a frappé fort en écartant Ousmane Dembélé de la préparation au match de Ligue des champions face à Arsenal ce mardi soir. L’ailier aurait très certainement renforcé le PSG sur la scène européenne, mais le joueur a été sanctionné par son entraîneur. Journaliste pour Le Parisien, Marc Mechenoua a livré les coulisses de cette brouille entre Luis Enrique et Dembélé.

«Je savais déjà que j’irai au PSG», la grande révélation sur son transfert https://t.co/HrBtXla8Im pic.twitter.com/mQB01323r8 — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

Luis Enrique s'est heurté à la résistance de Dembélé

« À la vue des éléments dont nous avons connaissance, à savoir une remarque de Luis Enrique envers Dembélé à la mi-temps de la rencontre contre Rennes devant tout le vestiaire puis une discussion post-match dans laquelle l'international français a tenu tête à son entraîneur, cela semble très sévère. Et on imagine qu'avec Ousmane Dembélé, Arsenal aurait certainement eu plus de difficultés. L'ancien Barcelonais aurait sûrement monopolisé un voire deux joueurs et permis à ce que l'adversaire ne se focalise plus uniquement sur Barcola de l'autre côté » a-t-il confié ce mercredi.

Un retour dès dimanche pour Dembélé ?

La punition devrait être de courte durée. Logiquement, Dembélé devrait être sur la pelouse de Nice pour défier la formation de Franck Haise dimanche soir. « Il n'y a encore aucune certitude puisque rien n'a été communiqué au joueur mais le discours de Luis Enrique semblait aller dans le sens d'une réintégration. Il a indiqué que rien n'était «irréversible» ou qu'il avait pour «objectif de construire une équipe. Bien entendu avec Ousmane Dembélé». C'est aussi le message qu'on a fait passer en interne » a confié Mechenoua lors d’un chat sur le site du Parisien.