PSG : «Ce joueur fout le bordel», il balance sur Dembélé

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre au sommet, Luis Enrique a décidé de se passer des services d'Ousmane Dembélé. D'après Edouard Cissé, l'ailier droit français a beaucoup manqué au PSG.

Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé sur la pelouse d'Arsenal. Pour ce choc, Luis Enrique a décidé de se priver d'Ousmane Dembélé, et ce, parce qu'il aurait eu un mauvais comportement vis-à-vis de ses coéquipiers à l'entrainement.

Le PSG s'est déplacé à Arsenal sans Dembélé

Sans Ousmane Dembélé, le PSG de Luis Enrique s'est incliné à l'Emirates Stadium face à Arsenal (2-0). Lors d'un entretien accordé au Parisien, Edouard Cissé a expliqué à tel point le numéro 10 parisien avait manqué à son équipe ce mardi soir.

«Tu te tires une balle dans le pied en te privant de Dembélé»

« L’absence d’Ousmane Dembélé a-t-elle été préjudiciable pour le club de la capitale ? On peut dire tout ce qu’on veut sur lui, qu’il est parfois maladroit, mais c’est un joueur qui fout le bordel dans les défenses adverses. Comme seul détonateur, il n’y avait que Barcola et c’était plus facile à défendre pour Arsenal. Il suffisait de se focaliser un peu plus sur lui pour diminuer son influence et ensuite plus personne ne provoquait. Tu te tires une balle dans le pied en te privant de Dembélé. Il aurait apporté de la crainte chez l’adversaire car c’est un joueur imprévisible, qui te fixe deux joueurs à chaque fois. Il aurait peut-être poussé Martinelli et Calafiori à défendre plus. C’est un joueur qui peut agacer offensivement, mais il sème le KO et il vaut mieux l’avoir avec soi », a estimé Edouard Cissé, ancien joueur du PSG. Reste à savoir si Ousmane Dembélé sera de retour dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Nice ce dimanche soir.