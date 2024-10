Mercato : Coup de théâtre imminent a l’ASSE ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE est toujours à la recherche de sa deuxième victoire en championnat. Quelques jours après une défaite humiliante face à l'OGC Nice (8-0), le club stéphanois n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche. Pas de quoi redonner du crédit à Olivier Dall'oglio, plus que jamais sur la sellette.

Certes ce n’est pas une défaite, mais l’ASSE peine à lancer véritablement son parcours en Ligue 1. La faute, notamment, à un recrutement raté. Le club stéphanois est jeune, peut-être trop. Et la rencontre face au FC Nantes ce dimanche (2-2) a mis en lumière les nombreuses lacunes de la formation entraînée par Olivier Dall’Oglio, qui avait, pourtant, acté des choix forts.

La situation de Dall'Oglio se fragilise

« Aux grands maux les grands remèdes, Olivier Dall'Oglio a décidé d'écarter son capitaine Yunis Abdelhamid à la Beaujoire, Cafaro et Stassin regagnant eux aussi le banc. Mais comme à Nice, les Verts ont eu du retard à l'allumage et ils ont encaissé un but dès la 10e mi-temps sur un ballon mal repoussé par Nadé, de retour dans le onze. Des Verts incapables de se montrer dangereux tout au long de la première mi-temps et qui ont encaissé un deuxième but dès le retour des vestiaires » a noté Laurent Hess dans son édito publié sur le site But Football Club.

Le temps est compté ?

Le technicien peine à tirer le meilleur de son équipe. Et ce match nul n’arrange pas ses affaires. « Comme on pouvait s'y attendre, Dall'Oglio a mis en avant l'état d'esprit de ses troupes au coup de sifflet final, leur réaction d'orgueil. Contrairement à ce qu'on avait pu voir à Nice, ils n'ont rien lâché et ils ont été récompensés. On s'en contentera et c'est encourageant avant la venue d'Auxerre, ce week-end, dans un match qui s'annonce très important pour le maintien et qui l'est peut-être aussi pour l'avenir de Dall'Oglio, avant la trêve internationale » a déclaré le journaliste. La prochaine rencontre face à l’AJ Auxerre est déjà décisive.