Mercato : OM, ASSE… Il rejoint l’ennemi et s’enflamme !

Invité à partir de l'OM cet été, Jordan Veretout a fini par signer à l'OL, une décision qui a fait beaucoup parler. Le milieu de terrain a fait un choix étonnant au vu de la rivalité qui oppose les deux clubs, tout en sachant qu'il a également évolué à l'ASSE durant une saison. Une situation qui ne semble pas l'affecter.

Jordan Veretout ne figurait pas dans les plans de jeu du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi et il a mis du temps avant de trouver une nouvelle destination. A l'OL, l'international français de 31 ans tentera de s'immiscer parfaitement dans l'effectif, lui qui semble avoir très bien vécu ses premières semaines avec son nouveau club.

Veretout bien intégré

Titulaire lors des deux derniers matches en championnat, Jordan Veretout a retrouvé la victoire à Toulouse dimanche avec son nouveau club. « Je vais très bien, heureux de pouvoir signer à l’OL. L’intégration se passe très bien, des bons mecs dans le vestiaire. J’espère qu’on passera une très bonne saison tous ensemble » a-t-il réagi pour le Canal Football Club.

Un accueil chaleureux

Après avoir passé deux ans à l'OM, Jordan Veretout a décidé de signer à l'OL, un rival. Mais les Lyonnais ont bien accueilli la nouvelle même si le Français a également évolué sous les couleurs de l'ASSE il y a quelques années. « Si être un ancien de l’ASSE et de l’OM m’a gêné? Non ça ne m’a pas gêné. J’ai pu voir les supporters venir à moi, me féliciter, ils étaient contents de ma venue. Je les remercie et je répondrai sur le terrain en donnant le maximum de moi même » promet-il.