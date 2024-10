Dembélé - PSG : Un champion du monde tacle Luis Enrique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Écarté mardi pour la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal, Ousmane Dembélé est de retour dans le groupe du PSG qui se déplace à Nice ce dimanche soir. Si certains voient dans la décision de Luis Enrique une preuve de son autorité, Bixente Lizarazu a critiqué son choix de se passer de l'international français.

« Il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. » Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a donné son avis sur le management de Luis Enrique et notamment son choix d’écarter Ousmane Dembélé mardi dernier face à Arsenal en Ligue des champions (2-0). S’il pense que le PSG avait besoin d’autorité, le champion du monde 1998 estime en revanche qu’il ne faut pas que cela devienne de l’autoritarisme et que cela peut avoir un impact négatif sur les joueurs.

« Quand c’est comme ça, tu n’es pas complètement libéré »

« C’est quelqu’un qui a de l’autorité, il en fallait au PSG. Je ne vais pas reprocher ça. Mais parfois, il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. À un moment donné, j’ai l’impression que c’est le professeur et les élèves doivent appliquer les leçons du professeur. Quand c’est comme ça, tu n’es pas complètement libéré, autonome. Et est-ce que tu donnes vraiment le meilleur de toi-même ? C’est là-dessus où je me pose des questions. Est-ce qu’il est libérateur ou castrateur au fond ? », a déclaré Bixente Lizarazu.

« Un joueur, c’est un adulte, pas un enfant »

« C’est un exemple parmi d’autres sur l’autoritarisme », a ajouté Bixente Lizarazu à propos de la sanction d’Ousmane Dembélé, qu'il juge disproportionnée. « Est-ce que c’était nécessaire ? Peut-être qu’il est arrivé en retard, peut-être qu’il a contesté une critique, mais un joueur a le droit de s’exprimer. Un joueur, c’est un adulte, pas un enfant. Le suspendre de ce match, je trouve ça un peu grossier surtout par rapport à l’état d’esprit d’un Ousmane Dembélé globalement. »