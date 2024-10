PSG : La déclaration d’amour à Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 54 ans, Luis Enrique est aujourd’hui l’entraîneur du PSG. Mais avant de prendre place sur le banc du club de la capitale, l’Espagnol avait connu d’expérience. Il a notamment tout rafler quand il était à la tête du FC Barcelone. En Catalogne, Luis Enrique avait notamment un certain Ivan Rakitic sous ses ordres. Et le Croate ne dit aujourd’hui que du bien de son ancien entraîneur.

Avant d’être entraîneur du PSG, Luis Enrique s’était surtout fait un nom sur le banc du FC Barcelone. Aux commandes du club catalan entre 2014 et 2017, il a tout simplement tout gagné avec les Blaugrana et Lionel Messi. Luis Enrique pouvait aussi compter sur d’autres stars, à commencer par Ivan Rakitic au milieu de terrain.

« Beaucoup d’amour »

Luis Enrique aura d’ailleurs marqué Ivan Rakitic. Ce dimanche, pour L’Equipe, le Croate a dit tout le bien qu’il pensait de l’actuel entraîneur du PSG qu’il a connu à Barcelone. « Ce que je ressens à l’évocation de Luis Enrique ? Beaucoup d’amour », a tout d’abord lâché Rakitic.

« Il a été très important pour moi et ma carrière »

L’ex-joueur blaugrana a poursuivi sur Luis Enrique : « Il a été très important pour moi et ma carrière et je lui suis très reconnaissant. Il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est vraiment quelqu'un de très professionnel et je n'ai que de bons souvenirs avec lui ».