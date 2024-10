«Arrête de raconter de la merde», une star du PSG craque sur les réseaux sociaux !

Arnaud De Kanel

Éloigné des terrains depuis un an et demi, Presnel Kimpembe ronge son frein. Le défenseur français poursuit sa longue traversée du désert et il espère en voir le bout dans les jours à venir. Mais alors que son retour est sans cesse repoussé, certains indiquent qu'il ne participerait même plus aux séances collectives du PSG. Le principal intéressé a donc répondu sur les réseaux sociaux, non sans énervement.

Le temps passe et Presnel Kimpembe n'a toujours pas effectué son retour sous les couleurs du PSG. Il faut remonter au mois de février 2023 pour trouver trace de l'international français sur un terrain. Depuis, il vit un calvaire interminable.

Arrête de raconter d’la merde pour des likes 🤫 — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) October 5, 2024

Kimpembe écarté des entrainements ?

Les rumeurs vont bon train au sujet de Presnel Kimpembe. Il a notamment été indiqué que le PSG souhaitait s'en séparer avant que le club de la capitale le prolonge jusqu'en 2026. Or, samedi, Djamel, un insider du PSG très suivi sur X (ex-Twitter), a affirmé que Kimpembe ne prenait plus part aux séances collectives du PSG. Une information contestée par le principal intéressé.

Kimpembe s'emporte

« Arrête de raconter d’la merde pour des likes », s'est emporté le défenseur parisien sur ses réseaux sociaux. Un message qui a le mérite d'être clair.