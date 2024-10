FC Nantes : Il confirme des «discussions» pour son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur du FC Nantes depuis maintenant cinq ans, club qu'il avait rejoint en 2019 en provenance de la Fiorentina, Alban Lafont était annoncé partant lors du dernier mercato estival. Le gardien âgé de 25 ans a confirmé la volonté des deux parties de se séparer et des discussions avec l’Ajax Amsterdam, qui ne sont finalement pas concrétisées.

Considéré comme un des plus grands talents français à son poste, Alban Lafont avait quitté la Ligue 1 et son club formateur, Toulouse, en 2018 pour s’engager avec la Fiorentina. Le gardien âgé de 25 ans avait fait son retour dans le championnat de France l’été suivant, au FC Nantes, où il est toujours aujourd’hui malgré les nombreuses rumeurs de départ dont il a fait l’objet ces dernières années.

« Il y a eu des possibilités mais ce que je voulais ne s'est pas présenté »

« Je fais un bilan à chaque fin de saison. Je me pose des questions comme : "Est-ce que j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau ?" Ou : "Est-ce que j'aurai la bonne opportunité." Je pèse le pour et le contre et à la fin je me décide », a confié Alban Lafont, dans un entretien accordé à L'Équipe. « Il y a eu des possibilités mais ce que je voulais ne s'est pas présenté. Le marché des gardiens est particulier. Je ne suis pas du tout frustré d'être resté. Il y aurait pu avoir une raison de l'être si je m'étais dit : "Là, ça va être dur pour moi." Mais ça ne m'est jamais arrivé. Pour être honnête, j'étais plus dans une optique de partir à l'été 2023 que cette année (Il s'était cassé une côte en août 2023). »

« L’Ajax ? C'est un club avec lequel il y avait eu des discussions »

Alban Lafont a confirmé que lui et le FC Nantes s’étaient mis d’accord pour se séparer l’été dernier : « Oui, il y avait une volonté des deux parties de se séparer au début, sauf que de nombreux paramètres ont fait que ça s'est inversé. Il faut bien réfléchir. Sans citer de noms, je vois bien que la situation est difficile pour certains gardiens qui ne jouent pas. Dans le foot, personne ne te fait de cadeaux et on t'oublie vite. » L’Ajax Amsterdam était sur le coup, mais les négociations n’ont finalement pas abouti. « C'est un club avec lequel il y avait eu des discussions en janvier 2023, déjà. C'était concret mais si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. J'ai très bien vécu ce mercato parce que je n'ai pas triché pendant la prépa. Et j'apprécie beaucoup de travailler avec le coach Kombouaré, parce qu'il est franc et le courant passe bien », a expliqué Alban Lafont.