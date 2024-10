PSG : «Il peut décider d’un match», Luis Enrique a trouvé sa star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Ousmane Dembélé a affiché de gros progrès. Auteur d’une première saison très intéressante, le numéro 10 est devenu incontournable à Paris en 2024-2025. Alors qu’il se montre de plus en plus décisif, le Français fait partie d’une catégorie de stars bien définies selon un ancien coach qui l’a connu au Borussia Dortmund.

Le PSG doit se relever. Après sa première défaite de la saison concédée mardi soir face à Arsenal (2-0), le club de la capitale se rend sur la pelouse de l’OGC Nice ce dimanche soir (20h45) en clôture de la 7ème journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour la formation de Luis Enrique, qui va pouvoir compter sur le retour d’Ousmane Dembélé.

Mercato : Pisté par le PSG, il déclare sa flamme à une star de Barcelone ! https://t.co/p5gvQT8Sys pic.twitter.com/ZCkvLpsaZx — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Ousmane Dembélé a pris du galon

Écarté par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires, Ousmane Dembélé s’est excusé auprès de l’Espagnol et devrait donc logiquement être titulaire ce dimanche soir. Auteur d’un très bon début de saison, le numéro 10 aurait fait du bien à une attaque du PSG peu dangereuse contre Arsenal mardi soir. Après une première saison d’adaptation dans la capitale, Ousmane Dembélé est devenu un véritable cadre du PSG, dont les prestations offensives sont régulièrement dépendantes des capacités d’éliminations et de provocations de l’ailier droit de 27 ans, qui se montre beaucoup plus décisif depuis le début de cet exercice 2024-2025.

« Ousmane est l’un d’entre eux »

Ancien adjoint de Thomas Tuchel au Borussia Dortmund, Benjamin Weber estime que son ancien protégé (2016-2017) a pris énormément d’assurance : « Il a gagné beaucoup de confiance en lui et est devenu plus mature. Il est très imprévisible car on ne sait jamais s’il utilise son pied droit ou son pied gauche. Le PSG est un club qui ne dépendra jamais d’un seul joueur. Mais ces joueurs doivent avoir beaucoup de qualités individuelles sur tout le terrain et Ousmane est l’un d’entre eux. Il peut décider d’un match », a confié ce dernier auprès du Parisien.