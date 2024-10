PSG : Luis Enrique annonce du lourd après la désillusion !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a concédé la première défaite de sa saison mardi dernier, sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions (2-0). Un revers qui a beaucoup fait réagir, mais Luis Enrique et ses hommes ont la chance de déjà tourner la page, avec une victoire face à l’OGC Nice en Ligue 1.

Normalement, il faut attendre l’hiver pour voir les premiers problèmes au PSG. Cette fois c’est arrivé beaucoup plus tôt, puisque la défaite face à Arsenal a énormément fait parler cette semaine, avec Luis Enrique qui a été la principale cible des critiques.

« On a changé de mentalité pour revenir plus fort en championnat »

Mais le coach du PSG a bien l’intention de se relancer dès ce dimanche face à l’OGC Nice et ainsi oublier Arsenal. « On a analysé le match, on a changé de mentalité pour revenir plus fort en championnat. Un autre état d'esprit » a expliqué Luis Enrique, lors de la conférence de presse de ce vendredi.

« Nous voulons repartir sur du positif après la défaite de cette semaine »

« L'objectif est d'aller gagner à Nice, ce sera un match difficile » a annoncé l’entraineur du PSG. « Avoir cette série d'invincibilité n'est pas le plus important. Nous voulons repartir sur du positif après la défaite de cette semaine, on a conscience que la défense niçoise encaisse peu de buts et que ce sera un beau défi ».