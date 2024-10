PSG : «Je suis dur», Luis Enrique lâche un coup de pression en public

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse, Luis Enrique a de nouveau été invité à commenter sa gestion du cas Dembélé, écarté du groupe pour le déplacement sur la pelouse d'Arsenal. L'occasion pour l'entraîneur du PSG de justifier son choix out en évoquant sa méthode de management, reconnaissant qu'il sait être dur quand il le faut.

Depuis quelques jours, le cas Dembélé a cristallisé les tensions du côté du PSG. Et pour cause, l'international français avait été écarté du groupe qui se déplaçait à Londres mardi soir pour y défier Arsenal. Depuis, l'ancien ailier du FC Barcelone a fait son retour à l'entraînement, mais Luis Enrique a de nouveau été interrogé sur sa gestion d'Ousmane Dembélé, qui pourrait être réintégré au groupe à l'occasion du déplacement à Nice dimanche soir.

Luis Enrique - Dembélé : La discussion qui va tout changer au PSG ? https://t.co/c0bJLsWkNC pic.twitter.com/hO6jX9Ewdh — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

«Si quelqu’un fait une erreur grave, je prends les décisions»

« Comme je vous l’ai dit, lorsqu’un joueur ne répond pas aux obligations, il n’est pas préparé. En revanche, quand il répond aux obligations, il est prêt. C’est quelque chose qui concerne tous les joueurs de la Ligue 1. Je vous le répète, chaque joueur a une série d’obligations à remplir », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de se confier plus en détails sur son management avec ses joueurs, assurant qu'il faisait en sorte d'être le plus juste possible.

«Je suis dur lorsqu’il faut l’être»

« Si quelqu’un fait une erreur grave, je prends les décisions. Je n’ai aucun problème à prendre des décisions. Ce qui est clair, c’est que personne ne prendra les décisions à ma place et je les assume. Je suis dur lorsqu’il faut l’être et plus permissif quand c’est nécessaire. J’ai cette capacité en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Je suis dur lorsqu’il faut l’être et plus permissif quand c’est nécessaire. J’ai cette capacité en tant qu’entraîneur et en tant que personne », ajoute Luis Enrique.