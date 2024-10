F1 : Catastrophe pour Verstappen ? Son rival calme tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victorieux pour la troisième fois de la saison à l’occasion du Grand Prix de Singapour, Lando Norris continue de mettre la pression sur Max Verstappen. Le Britannique n’est plus qu’à 52 points du triple champion du monde. Mais si McLaren semble avoir dépassé Red Bull en cette fin de saison, Norris sait que cette domination de son écurie n’est que temporaire.

Max Verstappen sera-t-il capable de conserver son avance et de remporter un quatrième titre de champion du monde ? Après un début de saison dans lequel le Néerlandais et Red Bull ne laissaient que très peu de place à leurs adversaires, les derniers mois ont montré quelques failles au sein de l’écurie autrichienne, qui, peu à peu, a été dépassée en termes de rythme par McLaren.

Lando Norris rattrape Max Verstappen

Cela fait en effet sept courses que Max Verstappen n’a plus remporté la moindre victoire. Le triple champion du monde en titre voit même son rival Lando Norris revenir peu à peu au classement. Le Britannique n’a plus que 52 points de retard sur « Super Max », qui a néanmoins retrouvé des sensations en terminant deuxième du Grand Prix de Singapour il y a deux semaines. De son côté, le pilote McLaren souhaite profiter de ses performances actuelles, mais reste lucide sur son niveau face à Verstappen.

« Je suis sûr que Red Bull va rattraper son retard »

« J’aimerais pouvoir être plus proche au championnat. Nous avons pris les choses à bras le corps, nous avançons. J’ai été le plus rapide de tout le week-end à Singapour et j’ai dominé la course, ça fait du bien. C’est une bonne motivation pour l’équipe. Je suis content mais nous devons continuer à travailler dur car je suis sûr que Red Bull va rattraper son retard. Je veux que mes courses soient belles et faciles ! C’est la seule option pour que je puisse combler l’écart », a ainsi lâché Lando Norris dans des propos relayés par Next-Gen Auto.