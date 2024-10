Dembélé - PSG : «Une grave erreur», Luis Enrique balance en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse samedi, Luis Enrique a évidemment été interrogé sur le cas Ousmane Dembélé, écarté du groupe qui s'est rendu à Londres mardi soir pour affronter Arsenal. Un choix parfaitement assumé par l'entraîneur du PSG qui explique qu'il n'hésitera pas à recommencer si nécessaire.

Luis Enrique évoque le cas Dembélé

« Comme je vous l’ai dit, lorsqu’un joueur ne répond pas aux obligations, il n’est pas préparé. En revanche, quand il répond aux obligations, il est prêt. C’est quelque chose qui concerne tous les joueurs de la Ligue 1. Je vous le répète, chaque joueur a une série d’obligations à remplir », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Si quelqu’un fait une erreur grave, je prends les décisions»

« Si quelqu’un fait une erreur grave, je prends les décisions. Je n’ai aucun problème à prendre des décisions. Ce qui est clair, c’est que personne ne prendra les décisions à ma place et je les assume. Je suis dur lorsqu’il faut l’être et plus permissif quand c’est nécessaire. J’ai cette capacité en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Je suis dur lorsqu’il faut l’être et plus permissif quand c’est nécessaire. J’ai cette capacité en tant qu’entraîneur et en tant que personne », ajoute Luis Enrique.