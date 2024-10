Mercato - OM : De Zerbi l’a raté, il peut rejoindre Guardiola !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des talents à suivre en Serie A, Samuele Ricci a tapé dans l’œil de Roberto De Zerbi, qui aurait bien aimé l’avoir sous ses ordres cette saison. Il n’a finalement pas rejoint l’Olympique de Marseille, mais il pourrait bien être l’un des acteurs principaux du mercato de janvier, avec notamment un fort intérêt du Manchester City de Pep Guardiola.

Lors de son arrivée, Roberto De Zerbi a tout changé à Marseille, avec plus d’une dizaine de recrues qui ont débarqué au cours du mercato. Mais le coach de l’OM ne semble pas totalement satisfait, puisqu’il aurait aimé recruter quelques joueurs en plus, surtout au milieu de terrain.

L’OM est passé à côté de Ricci

Les médias italiens ont notamment évoqué un fort intérêt pour Samuele Ricci, valeur montante de la Serie A sous les couleurs du Torino, qui a récemment commencé à fréquenter la Squadra Azzurra de Luciano Spalletti. L’OM se serait renseignée, mais finalement son club a décidé de le garder, surtout après les départs d’Alessandro Buongiorno et de Raoul Bellanova. Mais la tâche pourrait devenir de plus en plus compliquée, puisque Pep Guardiola souhaiterait le recruter à Manchester City à l’occasion du mercato hivernal.

« Je suis sûr qu'il peut jouer avec tous les entraîneurs de tous les clubs »

En marge de la rencontre entre l’Inter et le Torino de ce vendredi, le directeur sportif du Torino a été interrogé sur cet intérêt prononcé de Manchester City pour Samuele Ricci. « Nous l'avons acheté quand il était très jeune, je dois dire que nous avons fait une opération importante à laquelle nous croyions beaucoup. Et il a beaucoup progressé d’un point de vue musculaire. Je suis sûr qu'il peut jouer avec tous les entraîneurs de tous les clubs » a déclaré Davide Vagnati, d’après Mediaset. A noter que l’AC Milan serait également sur les traces du milieu de terrain italien de 23 ans.