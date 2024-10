Guardiola - OM : La grande confidence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur actuel de l’OM, Roberto De Zerbi est un grand fan de Pep Guardiola, dont il est très proche. L’Italien échange souvent avec le technicien de Manchester City et voilà qu’il a fait certaines confidences sur sa relations avec l’Espagnol. Que peuvent bien se dire De Zerbi et Guardiola ? Visiblement, il serait notamment question de l’OM…

Aujourd’hui sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n’est le meilleur pas certains. L’Espagnol a fait des adeptes et c’est notamment le cas de Roberto De Zerbi. Entraîneur de l’OM, l’Italien s’inscrit dans la lignée de son homologue ibérique. D’ailleurs, entre Guardiola et De Zerbi, il existe un lien particulier.

« Il m’avait ouvert son bureau alors que je n’étais personne »

Pour 1899 L’Hebdo, Roberto De Zerbi en a dit plus sur sa relation avec Pep Guardiola. L’entraîneur de l’OM a alors confié : « Guardiola ? Pour moi, il est le meilleur depuis que je regarde du foot. Avant, je ne peux pas me prononcer. Mais je ne suis pas le seul à le dire ou le penser. A Barcelone, au Bayern, à Manchester City, dans trois championnats différents, en plus de gagner, il a mis en place un football qui, je pense a exalté et foudroyé tout le monde. (…) Je suis allé le voir en 2012 alors que je n’avais pas encore commencé à entraîner. Par dessus tout, je ne peux pas oublier la manière dont il m’a traité, respecté. Il m’avait ouvert son bureau alors que je n’étais personne ».

« On se parle »

Roberto De Zerbi a par la suite fait une confidence concernant ses échanges avec Pep Guardiola, dans lesquels il serait notamment question de l’OM. « Le respect que j’ai pour lui va bien au-delà de ses qualités d’entraîneur. Même si je voulais gagner des Brighton-Manchester City, il n’y aura jamais de compétition entre lui et moi, je le verrai toujours différemment qu’un autre coach. A-t-il vu jouer l’OM cette saison ? (Sourire) On se parle », a poursuivi De Zerbi.