Mercato - RC Lens : Un buteur déballe tout sur son transfert

Formé à Troyes, avant de partir au Portugal puis en Italie, M’Bala Nzola a fait son retour en France durant l'été pour s’engager en faveur du RC Lens, où il a été prêté avec option d’achat par la Fiorentina. L’attaquant âgé de 28 ans voulait revenir dans l’Hexagone et à tout prix chez les Sang et Or.

Avec la grave blessure de Martin Satriano, dont l’absence est estimée entre 6 et 8 mois, M’Bala Nzola va avoir encore plus de responsabilités à la pointe de l’attaque du RC Lens. L’attaquant âgé de 28 ans n’a pour l’instant disputé que deux matchs sous le maillot des Sang et Or, pour un but le 21 septembre dernier contre le Stade Rennais (1-1). Prêté avec option d’achat par la Fiorentina cet été, l’international angolais (6 sélections) se sent déjà très bien à Lens.

« On m'avait parlé du mot famille. Je voulais le constater »

« À Lens, j'ai retrouvé de la joie », a confié M’Bala Nzola à L'Équipe. « Je suis moi-même, pas du tout froid. J'aime taquiner, clasher les autres. La musique ? C'est Brice (Samba). On n'a pas le droit d'y toucher (rires). On m'avait parlé du mot famille. Je voulais le constater. Plus les jours passent, plus j'en suis convaincu. Tout le monde travaille ensemble, s'entraide, se pousse. Ici, on veut le bien du prochain. »

« C'était Lens et rien d'autre »

Revenir en France, lui qui a été formé à Troyes, et surtout au RC Lens est apparu comme une évidence pour M’Bala Nzola : « C'était Lens et rien d'autre. Un retour en France était une évidence. Je regardais peu la L1. Mais j'avais vu sur les réseaux le public de Bollaert-Delelis. Cela m'a vraiment impressionné. Les paroles des chants entrent dans ma tête. J'avais déjà évolué dans des stades pleins. Mais pas avec une telle ambiance. C'est ma conception du foot, du partage. Tu n'as qu'une envie, tout donner pour aller célébrer ton but avec les spectateurs. »