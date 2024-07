Euro 2024 : Il révèle une grande menace avec Mbappé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, l’équipe de France va affronter l’Espagne en demi-finale de l’Euro (21h). Décevant jusque-là, Kylian Mbappé sera-t-il en capacité de retrouver des sensations ? En-tout-cas, son ex-coéquipier au PSG Fabian Ruiz lui, ne ressent pas plus que cela la « menace » Mbappé, et n’a pas prévu de plan à son encontre.

Kylian Mbappé sera-t-il au rendez-vous ? Capitaine de l’équipe de France, la nouvelle star du Real Madrid ne brille clairement pas depuis le début de l’Euro. Si sa fracture au nez contractée face à l’Autriche le 17 juin dernier, n’arrange en rien ses affaires, le buteur de 25 ans pourrait (enfin) réaliser une belle performance face à l’Espagne ce mardi soir.

Mbappé, un vrai danger contre l’Espagne ?

Opposés à la « Roja » en demi-finale de l’Euro, les Bleus de Kylian Mbappé auront besoin de leur numéro 10 afin de poser des problèmes à un bloc espagnol très solidaire. Désormais ex-coéquipier de Mbappé au PSG, Fabian Ruiz a affirmé que les siens ne planifieront pas de stratégie en fonction du Bondynois à Munich ce mardi soir.

« Il n’y a pas de plan anti-Kylian »