Euro 2024 : Calvaire pour Mbappé et Griezmann, Deschamps coupable ?

Pierrick Levallet

L'Euro 2024 ne se déroule pas aussi bien qu'espéré pour Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Si l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de la compétition, les deux stars peinent à retrouver leur véritable niveau. Le nouveau joueur du Real Madrid et l'attaquant de l'Atlético de Madrid vivent un calvaire, et ce serait en partie à cause de Didier Deschamps.

Bien qu’en demi-finale de l’Euro 2024, l’équipe de France n’a pas vraiment convaincu jusqu’à présent. Les Bleus peinent à se montrer efficace dans le jeu. Les hommes de Didier Deschamps n’ont d’ailleurs inscrit aucun but par eux-mêmes à part sur penalty contre la Pologne. Et le niveau de certains commence à alarmer les supporters français.

Mbappé et Griezmann galèrent dans cet Euro 2024

Kylian Mbappé était notamment attendu au tournant. Libérée de sa situation délicate au PSG, la star de 25 ans voulait réaliser un grand Euro 2024. Mais pour l’instant, le natif de Bondy déçoit. Antoine Griezmann vit lui aussi un calvaire dans la compétition. Le numéro 7 des Bleus semble émoussé physiquement et n’est plus aussi influant qu’avant dans le jeu de l’équipe de France. Mais si les deux attaquants vedettes de la sélection tricolore galèrent, ce serait en partie à cause de Didier Deschamps.

Deschamps responsable de leur calvaire ?