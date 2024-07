Alerte rouge, Mbappé prend une décision forte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est à bout de souffle. Face au Portugal ce vendredi soir, le joueur français a pris la décision de laisser sa place à Bradley Barcola à la mi-temps de la prolongation. Le capitaine des Bleus va vite devoir récupérer car l'Espagne se présentera sur sa route mardi soir.

Kylian Mbappé n'a pas été épargné par les médias ce samedi. Il faut dire que le capitaine de l'équipe de France s'est montré, une nouvelle fois, décevant durant cet Euro. Face au Portugal, le joueur a été transparent et a même demandé son remplacement. Une scène rarissime. En zone mixte, Mbappé a livré une explication.

« Je lui ai dit que je ne me sentais plus »

Le joueur a confirmé qu'il n'était pas au mieux sur le plan physique. « Je lui ai dit que je ne me sentais plus, que j'étais trop fatigué. Il m'a dit ok » a confié Mbappé. Certainement les retombées de sa très longue saison sous le maillot du PSG.

Mbappé sera-t-il prêt face à l'Espagne ?

Sorti à la mi-temps de la prolongation, Mbappé a observé, depuis le banc, ses coéquipiers remporter la séance de tirs au but. Mais c'est sur le terrain que le joueur du Real Madrid sera attendu mardi prochain. Face à l'Espagne, l'équipe de France aura besoin de son capitaine au meilleur de sa forme.