Surprise en équipe de France, Mbappé lâche une annonce

Scène rarissime en équipe de France. A la mi-temps de la prolongation face au Portugal, Kylian Mbappé a été remplacé par Bradley Barcola. Après la victoire de son équipe en quart de finale de l'Euro, la star des Bleus a confirmé qu'il avait fait la demande à Didier Deschamps en raison d'une importante fatigue.

Kylian Mbappé traverse cet Euro dans un relatif anonymat. Le capitaine de l'équipe de France, touché au nez lors de son entrée en lice face à l'Autriche, apparaît émoussé après une très longue saison avec le PSG. Encore une fois face au Portugal, la star des Bleus a souffert sur le plan physique et a d'ailleurs demandé à Didier Deschamps le changement à la mi-temps de la prolongation.

Une rareté en équipe de France

Remplacé par Bradly Barcola, Mbappé n'a pas pris part à la séance de tirs au but victorieuse. Pour retrouver trace d'une sortie du joueur en équipe de France, il faut remonter au 17 octobre 2023. Un contexte bien différent puisque la nouvelle recrue du Real Madrid avait marqué et délivré une passe décisive lors d'une rencontre face à l'Ecosse.

« J'étais trop fatigué »