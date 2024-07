Euro 2024 : Mbappé envoie un message à Cristiano Ronaldo !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir éliminé la Belgique au tour précédent, l’équipe de France retrouvera le Portugal vendredi en quarts de finale de l’Euro 2024. Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de cette rencontre, qui sera particulière pour lui. En effet, le capitaine des Bleus sera opposé à son idole Cristiano Ronaldo. Il n'a pas échappé aux questions sur le quintuple Ballon d'Or, à qui il a rendu un bel hommage.

« II restera une légende du jeu »

« C'est un honneur de jouer contre lui. Tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eue pour lui. Avec le temps, j'ai eu la chance de le connaître, et on est toujours en contact, il me donne des conseils. Encore une fois, c'est un honneur. Peu importe ce qui s'est passé avant, et ce qui se passera après, il restera une légende du jeu », a déclaré Kylian Mbappé à propos de Cristiano Ronaldo.

« J'espère que demain il ne sera pas aussi content et qu’on ira en demi-finales »