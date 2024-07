Équipe de France : Il confirme un malaise en direct avec Griezmann ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le lancement de l'Euro, Antoine Griezmann est méconnaissable sur le terrain. Imprécis, le joueur de l'Atlético traîne le pied en Allemagne. Cela cache-t-il un malaise ? Sur l'antenne de RMC, le chroniqueur Florent Gautreau s'interroge sur la forme de l'international français. Selon lui, il se trame quelque chose au sein du groupe.

Toujours aucun but dans cet Euro, une influence inhabituelle. Antoine Griezmann ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière en équipe de France. Durant cet Euro, le joueur de l'Atlético apparaît le visage fermé et moins détendu. Sur le plateau de l 'After Foot, Florent Gautreau s'est penché sur le cas Griezmann.

« Il n’est pas bien »

Et selon lui, il y aurait un malaise en interne. « J’ai vu une forme de lassitude chez lui, le body language n’est pas bon. Il n’est pas bien. Est ce qu’il y a un souci dans le groupe ? Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit physique » a confié le chroniqueur sur RMC.

Stéphan apporte son soutien à Griezmann