Kylian Mbappé a vécu « un choc traumatisant », il dit tout

Depuis sa fracture du nez contractée face à l’Autriche le 17 juin dernier, Kylian Mbappé doit porter un masque de protection. Et alors que ses prestations sur cet Euro 2024 ne sont pas encore retentissantes, l’adjoint de Didier Deschamps Guy Stéphan est monté au créneau pour son capitaine ce mercredi en conférence de presse.

Le Kylian Mbappé masqué ne parvient toujours pas à faire la différence. Depuis le début de l’Euro, le capitaine des Bleus ne se montre pas forcément à son avantage. Mais cela s’explique également par la vilaine fracture au nez que la nouvelle star du Real Madrid a contracté lors du premier match face à l’Autriche le 17 juin dernier. Désormais vêtu d’un masque de protection, Kylian Mbappé expliquait avant le match contre la Belgique que ce dernier le gênait tout particulièrement.

« Dès que je pourrais l’enlever, je le ferai »

« C’est compliqué parce que ça limite la vision, la sueur reste bloquée. J’avais l’impression que j’étais en 3D et que j’étais invité à l’Euro en VIP. Je voyais les gens mais j’avais l’impression que ce n’était pas moi qui jouais. Dès que je pourrais l’enlever, je le ferai. C’est chiant. J’ai changé de masque cinq fois. Et encore plus » , expliquait ainsi Kylian Mbappé en conférence de presse.

« On a un peu tous minimisé son traumatisme »