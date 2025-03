Gourcuff sort du silence avec un message bouleversant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très discret dans les médias depuis l'arrêt de sa carrière professionnelle à Dijon en 2019, Yoann Gourcuff est sorti du silence pour s'adresser à Rufin Boumpoutou, ancien médecin du Stade Rennais. Ce dernier était l'invité de RMC, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne s'attendait pas à un tel message.

Yoann Gourcuff se fait rare dans les médias depuis son départ à la retraite. Depuis 2019 et son départ de Dijon, l’ancien international français s’est réfugié à Ploemeur dans le Morbihan au côté de sa famille, loin des caméras. Mais ce mardi, l'ancien joueur a fait une exception en adressant un message à Rufin Boumpoutou, ancien médecin du Stade Rennais qui l’avait accompagné tout au long de sa convalescence.

Le message spécial de Gourcuff

« Ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu donc je te fais un petit coucou. J’espère que tu vas bien, ta famille aussi. Je voulais te remercier pour les quelques années qu’on a passées ensemble. Tu as eu une très bonne gestion par rapport à moi. Et on a eu une très bonne relation. Tu as été très à l’écoute des joueurs et je trouve que c’est très important pour le médecin du club d’écouter les joueurs, leurs sensations. C’est quelque chose qui fait partie du métier de médecin. Et de ne pas subir les éventuelles pressions des entraîneurs ou des présidents et de rester lucide et objectif » a-t-il confié au cours d’un entretien accordé à RMC.

« Je le trouve très affûté »

Et visiblement, les paroles de Gourcuff ont touché Boumpoutou. « Ça me fait chaud au cœur parce que je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse ça. Il n’aime pas du tout ce type d’exercice. Je ne peux que le remercier. Je n’ai passé que de très beaux moments avec lui. Son cas était très difficile, complexe, mais l’idée c’est de pouvoir s’adapter le plus possible d’un point de vue médical avec de l’empathie humaine. Je le trouve très affûté d’ailleurs » a confié le médecin.