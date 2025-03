Adil Rami : Le coup de foudre à Danse Avec Les Stars !

Pierrick Levallet

Intégré dans le casting de cette saison de Danse Avec Les Stars, Adil Rami poursuit son chemin dans la compétition. Celui qui est accompagné par Ana Riera ferait d’ailleurs l’unanimité dans les coulisses de l’émission de TF1. Le courant passerait très bien entre le champion du monde 2018 et les autres candidats.

Adil Rami surprend son monde à Danse Avec Les Stars. Avant le début de la nouvelle saison, le champion du monde 2018 assurait que son « niveau [n’était que] de 2 ou 3 ». Et pourtant, avec Ana Riera, l’ancien défenseur de l’équipe de France et de l’OM se hisse parmi les meilleurs candidats de l’émission. L’ex-footballeur de 39 ans poursuit son chemin. Et dans les coulisses, il ferait l’unanimité.

Adil Rami a conquis les coulisses de Danse Avec Les Stars

À en croire Télé-Loisirs et Voici, l’ambiance serait particulièrement bonne entre Adil Rami et les autres candidats. Le courant passerait très bien avec l’ancien international français. Sur une vidéo TikTok, il a notamment été aperçu en train de s’amuser avec Lénie. « Je cherche ta victoire à la Star Ac’ » lui a-t-il lancé. « Je cherche ta minute jouée à la Coupe du monde » a rétorqué cette dernière.

«Il y a une ambiance de dingue»

Adil Rami a visiblement conquis son monde à Danse Avec Les Stars. Christophe Licata s’était notamment montré enjoué au moment d’évoquer l’ambiance en coulisses. « Il y a une ambiance de dingue cette année autant avec les candidats qu'entre nous les danseurs. J'ai l'impression de me retrouver un petit peu au début de Danse avec les stars, ça fait du bien ! C'est super cool » a-t-il confié récemment.