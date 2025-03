Surprise, Neymar a un problème d'argent !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Santos, Neymar voudrait faire son retour au FC Barcelone cet été. Toutefois, le Barça pourrait avoir du mal à financer la signature de la star brésilienne à cause du fair-play financier. Et pourtant, Neymar peut être recruté sans payer la moindre indemnité de transfert.

Cet hiver, Neymar a résilié son contrat avec Al Hilal. Dans la foulée, la star brésilienne s'est engagée librement et gratuitement en faveur de Santos, son club formateur.

Neymar rêve de revenir au Barça

Lié à Santos jusqu'au 30 juin, Neymar sait déjà où il veut jouer la saison prochaine. En effet, l'ailier gauche de 33 ans rêverait de faire son retour au FC Barcelone. Cependant, son transfert au Barça pourrait capoter à cause d'une histoire d'argent, et ce, même s'il peut être recruté librement et gratuitement.

Le FC Barcelone est limité sur le plan financier

Selon les informations de SPORT, le FC Barcelone pourrait ne pas avoir les épaules suffisamment solides pour assumer l'opération Neymar, plus précisément son salaire. En effet, le Barça de Joan Laporta est dans une situation incertaine sur le plan économique. A cause du fair-play financier, le club blaugrana ne connait pas encore sa marge de manœuvre pour le prochain mercato. Affaire à suivre...