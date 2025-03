Mbappé terrassé, l'annonce choc de la presse anglaise

Amadou Diawara

En huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG doit se frotter à Liverpool. Selon la presse anglaise, ce duel déterminera qui sera prochain le Ballon d'Or entre Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. De son côté, Kylian Mbappé serait hors jeu, malgré ses performances XXL de ces dernières semaines au Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Ballon d'Or : Un duel entre Dembélé et Salah

Lors de ses premiers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé était méconnaissable. En effet, le nouveau numéro 9 merengue n'arrivait pas à évoluer à son meilleur niveau. Mais heureusement pour Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe depuis plusieurs semaines. Toutefois, ses performances ne devraient pas lui permettre remporter le prochain Ballon d'Or.

Ballon d'Or : Mbappé est hors course

D'après The Daily Mail, le Ballon d'Or 2025 se jouera entre Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. D'ailleurs, les deux hommes s'affrontent en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ainsi, le média anglais a affirmé que la double confrontation entre le PSG et Liverpool en C1 déterminera qui sera le prochain Ballon d'Or. Ousmane Dembélé devrait donc remporter le Graal si le club parisien valide son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.