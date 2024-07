RN, Bardella… Mbappé lance un appel, Marine Le Pen répond cash

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la veille du quart de finale de l’Euro 2024 entre la France et le Portugal, Kylian Mbappé n’a pas oublié le second tour des législatives en prenant position contre le Rassemblement national. Une prise de position qui n’a pas été du goût de Marine Le Pen, répondant au capitaine des Bleus.

L’Euro 2024 passe au second plan en France en raison des élections législatives anticipées décidées par le président Emmanuel Macron dans la foulée des européennes du 9 juin. Et les Bleus n’échappent pas au sujet, eux qui sont régulièrement interrogés lors de leur passage face à la presse. A la veille du quart de finale contre le Portugal ce vendredi, Kylian Mbappé a notamment eu l’occasion d’en rajouter une couche, appelant la population à faire barrage.

Mbappé appelle à voter contre le RN

« Je pense que plus que jamais, il faut aller voter, il y a vraiment urgence, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, c'est vraiment urgent », a lancé le capitaine de l’équipe de France, alors que le RN de Jordan Bardella reste en tête des sondages pour le second tour de dimanche, talonné par le Front populaire. Le camp présidentiel est quant à lui troisième. « On a vu les résultats du premier tour, c'est catastrophique. On espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter, et voter pour le bon côté », a ajouté Kylian Mbappé, qui s'était dit « contre les extrêmes » avant le premier tour. De quoi passablement agacer Marine Le Pen.

Marine Le Pen répond