Kylian Mbappé annonce son grand retour en France ?

C'est désormais officiel, Ethan Mbappé s'est engagé avec le LOSC. L'ancien milieu de terrain du PSG a signé son premier contrat professionnel avec la formation lilloise. Désormais lié à ses nouvelles couleurs jusqu'en 2027, le joueur de 17 ans a reçu les félicitations de son frère, prêt à faire le voyage depuis Madrid pour le voir évoluer en Ligue 1.

Il y aura un Mbappé en Ligue 1 la saison prochaine. Formé au PSG, Ethan Mbappé s'est engagé avec le LOSC après avoir pris la décision de quitter la capitale. Agé de 17 ans, il s'est engagé pour une durée de trois ans avec le club français. Lors d'un entretien accordé au média du club, le jeune milieu de terrain a justifié son choix, alors que le Bétis Séville était venu aux renseignements.

Ethan Mbappé justifie son arrivée

« Lille était la meilleure option pour moi. C’est une équipe qui joue beaucoup, qui fait peur, donc très content de les rejoindre. Pour moi, c’était le meilleur club où je pouvais aller en France. Lille, c’était le meilleur projet. C’est une fierté, une nouvelle aventure qui commence pour moi » a confié Ethan Mbappé, félicité par son grand frère.

« J’ai plus qu’à regarder les vols Madrid-Lille »